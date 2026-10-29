Розслідування поклало відповідальність за обвал школи в Пешаварі на власника — Dawn

У Пешаварі, Пакистан, розслідування обвалу даху приватної школи в районі Дір-Колоні поклало відповідальність на власника закладу через використання неякісних будівельних матеріалів. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 30 дітей і вчитель, ще десятки людей зазнали поранень, повідомляє Dawn.

Висновки комісії

Звіт слідчої комісії представили губернатору провінції Фейсалу Каріму Кунді на нараді під його головуванням. У зустрічі також брали участь радник губернатора доктор Амір Абдулла, головний секретар доктор Фахар Алам Ірфан, секретар з питань освіти Інаятулла Васім і члени комісії.

Комісія вказала не лише на відповідальність власника школи, а й на недбалість відповідних відомств. Губернатора поінформували про причини інциденту, заяви посадовців, обов’язки різних структур, висновки розслідування та його рекомендації.

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Обставини обвалу

За даними рятувальних служб, на учнів упала стеля класу після того, як обвалився дах поверхом вище. Унаслідок цього зруйнувалися два поверхи багатоповерхової будівлі приватної школи.

Після трагедії губернатор доручив провести розслідування. Тепер він наказав органам влади разом із юридичним департаментом вивчити правові аспекти звіту та закликав вжити суворих заходів щодо винних в обвалі.

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