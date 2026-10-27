Розслідування пов’язало силовиків із загибеллю блогера в Мозамбіку — Daily Maverick

У місті Рессану-Гарсія на півдні Мозамбіку 12 грудня 2024 року під час прямої трансляції протесту застрелили 30-річного блогера Албіно Сібію, відомого як Mano Shottas. Аналіз відео та відкритих даних, проведений Forbidden Stories, вказав на причетність правоохоронців до його загибелі. За даними Daily Maverick, після поранення Сібія зміг повернути камеру до себе й повідомив глядачам, що в нього стріляли. Його смерть підтвердили за кілька годин.

Блогер приблизно 18 місяців висвітлював у Facebook місцеві протести, новини та забруднення води в регіоні. За словами близького до нього джерела, в січні 2024 року Сібію затримували, а для його звільнення сплатили 50 тисяч метикалів.

Протест через перевезення хроміту

У день загибелі блогера протестувальники перекрили дорогу, дізнавшись, що через Рессану-Гарсію знову прямують вантажівки з хромітовою рудою із ПАР до порту Мапуту. За оцінкою південноафриканського експерта, щодня через населений пункт проїжджає понад тисяча вантажівок із хромом та іншими корисними копалинами.

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У розслідуванні йдеться, що перевезення хромітової руди можуть забруднювати ґрунт і річку Коматі поблизу кордону. Журналісти описали чорні та сірі відкладення в районі південноафриканського міста Коматіпорт. Там вантажівки, які повертаються з Мозамбіку порожніми, після прикордонної перевірки знову накривають кузови тентами. Під час цього процесу мінеральний пил може висипатися на узбіччя.

Скарги та відсутність розслідування

Південноафриканська екологічна організація AfriForum у лютому 2024 року зверталася до державних органів із вимогою терміново розслідувати незаконне скидання мінералів у районі Коматіпорта. Влада повідомила, що видала приписи чотирьом транспортним компаніям, однак розслідування щодо них зупинилося через брак доказів екологічного злочину. Водночас відомство заявило, що продовжує перевіряти випадки забруднення, які, за його даними, відбуваються вночі або рано-вранці.

Знайома Сібії, ім’я якої змінене для захисту анонімності, розповіла, що бачила його трансляцію в момент першого поранення та говорила з ним телефоном. За її словами, пораненому не дозволяли надати допомогу, а згодом у нього вистрілили вдруге. 30 грудня 2024 року мозамбіцька правозахисна організація Centro para Democracia e Direitos Humanos подала до адміністративного суду позов про цивільну відповідальність держави за смерть блогера. Міністерства юстиції та внутрішніх справ Мозамбіку не відповіли на запити журналістів, а про початок офіційного розслідування загибелі Сібії не повідомляли.

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