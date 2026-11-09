Розслідування повідомило про тиск Міллера на відомства США — The Rio Times

Американське розслідування повідомило, що керівник апарату Білого дому Стівен Міллер протягом року тиснув на федеральні відомства США щодо питань, пов’язаних із сомалійською громадою штату Міннесота. Як повідомляє The Rio Times, його вказівки нібито надійшли щонайменше до п’яти державних установ і стосувалися продовольчої допомоги, медичних послуг та міжнародних грошових переказів.

Запис дзвінка та позиція посадовців

За даними розслідування, воно ґрунтується на записі розмови в Білому домі, що відбулася у грудні 2025 року. Як стверджується, приблизно за десять хвилин Міллер дев’ять разів запитував посадовців про шахрайство, пов’язане з іммігрантами, Міннесотою та сомалійцями штату.

The Rio Times зазначила, що сама не прослуховувала запису, а інші медіа незалежно його не підтвердили. Двоє чиновників адміністрації, які спілкувалися з авторами розслідування, заявили, що частина колег воліла б застосовувати ширший підхід до боротьби з шахрайством, а не зосереджуватися на конкретній групі іммігрантів.

Позиція Білого дому та справа про шахрайство

Представник Білого дому заявив розслідувачам, що розмова була присвячена викоріненню шахрайства в Міннесоті. Речниця Білого дому Лорен Біс сказала, що президент Дональд Трамп розпочав «тотальну війну проти шахрайства в усьому федеральному уряді».

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У матеріалі згадується справа некомерційної організації Feeding Our Future, яку прокурори оцінили приблизно у 250 млн доларів. За даними видання, організація ошукувала федеральну програму харчування дітей під час пандемії COVID-19. Її керівницю Еймі Бок у травні 2026 року засудили до 500 місяців федерального ув’язнення.

Контроль міжнародних переказів

7 серпня 2026 року підрозділ Міністерства фінансів США FinCEN поновив на 180 днів вимогу для певних банків і компаній з переказу коштів в округах Геннепін і Рамсі, до яких належать Міннеаполіс і Сент-Пол. Вони мають повідомляти про міжнародні перекази на суму від 3 тис. доларів. Мінфін США заявив, що частину коштів зі шахрайських схем у Міннесоті відмивали за кордоном.

У Міннесоті проживає найбільша сомалійська громада у США. Водночас The Rio Times наголошує, що більшість сомалійців штату не обвинувачують у жодних правопорушеннях.

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