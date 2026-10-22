Розслідування у Бразилії виявило мережу вербування для Хезболли — Jerusalem Post

Контртерористична операція Trapiche у Бразилії, яку Федеральна поліція країни розпочала у листопаді 2023 року за підтримки ізраїльської розвідки Моссад, виявила дані про ймовірну схему вербування виконавців у Латинській Америці. Як повідомляє Jerusalem Post, за оцінкою бразильського федерального прокурора Лукаса Гуалтьєрі, Хезболла дедалі частіше шукає засуджених людей із фінансовими труднощами та образою на судову систему.

Гуалтьєрі, який спеціалізується на організованій злочинності та використанні Хезболлою кримінальних мереж, підготував оцінку для The Washington Institute. За його даними, угруповання послабило вимоги щодо ідеологічної лояльності: воно нібито вербує людей без попередніх зв'язків із Хезболлою чи Ліваном, доправляє їх на навчання до Лівану, а потім повертає до країн проживання для пошуку потенційних ізраїльських і єврейських цілей.

Дані операції Trapiche

У перехоплених аудіозаписах, за словами прокурора, вербувальники обговорювали пошук людей, які раніше відбували покарання та мали претензії до судів. Гуалтьєрі вважає, що залучення осіб без очевидних особистих чи ідеологічних зв'язків з угрупованням могло б дати Хезболлі змогу заперечувати причетність до можливих нападів.

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Одним із фігурантів справи був Лукас Пассос Ліма. Минулого місяця Вищий суд Бразилії поновив його засудження за тероризм після того, як федеральний суд дійшов висновку, що його участь у мережі, яка обирала євреїв та ізраїльтян цілями, була мотивована фінансовою вигодою. За даними Гуалтьєрі, Ліма повернувся з Лівану з понад 5 тисячами доларів готівки, яку неможливо відстежити.

Фінансові мережі

За словами Гуалтьєрі, бразильські тютюнові крамниці могли допомагати фінансувати авіаквитки для завербованих осіб. Їх виявили після перевірки магазину на центральному ринку Белу-Оризонті, де продавали заборонені електронні сигарети. У жовтні 2023 року справу передали контртерористичній поліції після попередження ФБР про кримінальну фінансову мережу, яка, за даними американського відомства, фінансувала Хезболлу.

В іншій справі, пов'язаній з операцією Colossus, прокурори висунули криптоброкеру із Сан-Паулу Данте Феліпіні обвинувачення у відмиванні грошей, порушенні валютного законодавства, участі в терористичній організації та фінансуванні тероризму. За даними слідства, він створив три криптовалютні гаманці для Корпусу вартових ісламської революції Ірану та Хезболли.

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