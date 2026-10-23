Розслідування виявило коментарі мера Робе про вагу працівника — ABC News Australia

В Австралії незалежне розслідування дійшло висновку, що мер Робе Ліза Раффелл робила зневажливі коментарі про працівників окружної ради, зокрема щодо ваги одного з них. Раффелл заявила, що рішуче заперечує всі висновки перевірки.

Висновки незалежної перевірки

Як повідомляє ABC News, у червні окружна рада Робе замовила незалежне розслідування скарг на те, що мер підривала професійну репутацію працівників, спричиняла стрес, створювала нестабільність в управлінні та психосоціальні ризики для персоналу.

У семисторінковому резюме звіту юристів Kelledy Jones Lawyers зазначено, що під час громадської фотосесії для отримувачів грантів Раффелл сказала, що працівнику потрібно повернутися до нетболу та схуднути.

Також у звіті йдеться про кілька випадків публічної критики працівників. Зокрема, на зустрічі з представниками влади штату, не пов’язаній із відповідним об’єктом, вона нібито сказала одному зі співробітників, що цей об’єкт можна було б полагодити, якби не його велика зарплата.

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За висновками розслідування, мер обговорювала з членами громади справи ради та питання зайнятості її працівників, називаючи їх ледачими й заявляючи, що вони нічого не роблять. Слідчі також згадали її зневажливу поведінку на зустрічах, закочування очей під час виступів працівників і грубі та неповажні електронні листи.

Позиція мера та голосування ради

Раффелл очолює окружну раду Робе, розташовану на узбережжі Лаймстоун-Кост приблизно за 350 кілометрів на південний схід від Аделаїди, з 2023 року. Вона заявила, що має зауваження до процедури перевірки та вважає, що оприлюднені матеріали містять лише резюме слідчих, а не повний звіт.

Звіт розглянуть на спеціальному засіданні ради в понеділок. Через конфлікт інтересів Раффелл не братиме участі в обговоренні, а обрані члени ради голосуватимуть щодо можливого осуду мера.

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