В ізраїльських центрах утримання та в’язницях щодо палестинських затриманих, за висновками розслідування, використовують електрошокери Taser американського виробництва. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на розслідування.

За даними видання, американська компанія Axon продовжує постачати Ізраїлю ці пристрої, попри свідчення того, що їх використовували для катування ув’язнених.

Заклик обмежити експорт

Правозахисні організації засудили звинувачення у неодноразових катуваннях і жорстокому поводженні із затриманими за допомогою електрошокових пристроїв. Amnesty International закликала запровадити обмеження на експорт таких пристроїв.

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Представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що жорстоке поводження із затриманими суворо заборонене.

Затримання волонтерів на Західному березі

Окремо ізраїльські військові затримали близько 80 американських, ізраїльських і британських волонтерів, які допомагали палестинцям збирати врожай оливок поблизу Вифлеєма на окупованому Західному березі річки Йордан.

Серед затриманих були кандидат від Демократичної партії до Конгресу США від Нью-Йорка Бред Лендер, кілька рабинів і колишній заступник генерального прокурора Ізраїлю. Військові заявили, що територію оголосили закритою військовою зоною.

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