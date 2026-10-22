Розслідування виявило використання Taser щодо палестинських затриманих в Ізраїлі — The Guardian
В ізраїльських центрах утримання та в’язницях щодо палестинських затриманих, за висновками розслідування, використовують електрошокери Taser американського виробництва. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на розслідування.
За даними видання, американська компанія Axon продовжує постачати Ізраїлю ці пристрої, попри свідчення того, що їх використовували для катування ув’язнених.
Заклик обмежити експорт
Правозахисні організації засудили звинувачення у неодноразових катуваннях і жорстокому поводженні із затриманими за допомогою електрошокових пристроїв. Amnesty International закликала запровадити обмеження на експорт таких пристроїв.
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Представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що жорстоке поводження із затриманими суворо заборонене.
Затримання волонтерів на Західному березі
Окремо ізраїльські військові затримали близько 80 американських, ізраїльських і британських волонтерів, які допомагали палестинцям збирати врожай оливок поблизу Вифлеєма на окупованому Західному березі річки Йордан.
Серед затриманих були кандидат від Демократичної партії до Конгресу США від Нью-Йорка Бред Лендер, кілька рабинів і колишній заступник генерального прокурора Ізраїлю. Військові заявили, що територію оголосили закритою військовою зоною.