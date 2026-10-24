Розтин Хіни Джавед у Пакистані виявив перелом шиї — The Express Tribune

У Равалпінді, Пакистан, попередній звіт про розтин 45-річної цифрової дизайнерки Хіни Джавед зафіксував перелом шиї та глибоку рану завдовжки 27 сантиметрів на потилиці. Як повідомляє The Express Tribune, на обличчі, шиї, руках і кистях жінки також виявили численні сліди насильства та синці.

Дані попереднього розтину

У звіті зазначено, що в Джавед були розірвані губи, а на обох руках виявили сліди насильства. За даними документа, її лікті, ймовірно, прокололи викруткою. Медики також зафіксували кров у легенях і скупчення крові в перикарді — оболонці навколо серця.

За версією слідства, Джавед зазнала насильства та була вбита 20 серпня у будинку родичів чоловіка в районі Лалкурті. Також стверджується, що після цього її тіло підвісили у ванній кімнаті на кріпленні для душу. Поліція раніше заявляла, що точну причину смерті ще мають встановити після отримання повних результатів розтину та судово-медичних експертиз.

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Перебіг розслідування

Чоловік загиблої Файсал Асгар і домашній працівник Зішан Аршад є фігурантами справи про вбивство, відкритої у відділку поліції Civil Lines. Обидва перебувають у в'язниці Адіала під вартою за рішенням суду. 1 вересня слідча група вилучила у Аршада викрутку, яку вважає ймовірним знаряддям злочину.

Родина Джавед заявила про недовіру до поліцейського розслідування та вимагала створити судову комісію для неупередженого розгляду справи. Парламентський комітет з питань внутрішніх справ включив цю справу до порядку денного засідання 29 жовтня та викликав для доповіді керівників поліції провінції Пенджаб. Родину загиблої також запросили на засідання, щоб вона могла викласти свої застереження щодо перебігу слідства.

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