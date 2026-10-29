Розвідка Південної Кореї вважає Кім Чжу Е ймовірною наступницею Кім Чен Ина — Korea Herald

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що донька лідера КНДР Кім Чен Ина Кім Чжу Е дедалі більше утверджується як його ймовірна наступниця. Пхеньян водночас формує її образ як майбутньої військової лідерки, зокрема через публічні появи, пов’язані з ядерною та ракетною сферами, повідомляє Korea Herald.

Оцінка розвідки

Оцінку представили під час закритого парламентського аудиту в штаб-квартирі служби в Сеулі. За даними розвідки, аналіз публічної активності Кім Чжу Е від її першої появи у 2022 році свідчить, що Північна Корея поступово посилює її статус як імовірної наступниці.

У службі вважають, що ця стратегія має поступово підвищити суспільне сприйняття можливого успадкування нею влади.

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Військовий образ

Приблизно 60% публічних появ Кім Чжу Е були пов’язані з військовою тематикою, зазначила Національна розвідувальна служба. За її оцінкою, КНДР вибудовує образ Кім Чжу Е як військової лідерки: пам’ятні фотографії з нею робили лише на військових заходах, а в ядерній і ракетній сферах її показували так, наче вона бере участь у практичних операціях.

Розвідка також офіційно підтвердила, що справжнє ім’я доньки Кім Чен Ина — Кім Чжу Е. Державні медіа КНДР раніше публічно не називали її імені, використовуючи формулювання на кшталт «найулюбленіша» або «шанована» дитина лідера.

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