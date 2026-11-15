Розвідка США оцінила арсенал Ірану в 1500–2500 ракет — Anadolu Agency

Американська розвідка оцінює, що Іран зберігає від 1500 до 2500 ракет, попри місяці ударів США та Ізраїлю по інфраструктурі озброєнь країни. Про це з посиланням на матеріал The Wall Street Journal, який цитує оцінки розвідки США, повідомляє Anadolu Agency.

Оцінка з низьким рівнем упевненості

За словами американських посадовців, ця оцінка має низький рівень упевненості. Розвідці складно встановити, скільки іранських ракет готові до запуску, а скільки перебувають на зберіганні.

Висновки розвідки суперечать заявам президента США Дональда Трампа про те, що військові спроможності Тегерана були значною мірою знищені. За оцінкою, Іран досі має суттєвий ракетний арсенал, здатний загрожувати американським і союзницьким об’єктам у разі відновлення бойових дій.

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Відновлення запасів

Процес відновлення ракетних запасів, за даними видання, відбувається повільніше, ніж до війни. Водночас Тегеран зберігає значну кількість безпілотників і ракет малої дальності, які можуть використовуватися для ударів по цілях у регіоні.

Ізраїльські військові посадовці оцінюють кількість іранських балістичних ракет у понад 1500 одиниць, хоча регіональні оцінки різняться. Колишня заступниця помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Сімона Ледін заявила, що навіть нижня межа американської оцінки означала б відновлення Іраном понад половини довоєнного ракетного арсеналу.

Вашингтон наразі підтримує економічний тиск на Тегеран через санкції та блокаду, не розпочинаючи нової масштабної воєнної операції. Союзники США в Перській затоці застерігають від поновлення бойових дій через ризик ударів Ірану у відповідь, тоді як Ізраїль, за даними газети, продовжує наполягати на подальших військових діях.

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