У США американська розвідка понад рік відстежувала контакти Аліс Хуан, пов’язаної зі скандалом навколо Nvidia, з представником Міністерства державної безпеки Китаю. Про це повідомляє The Japan Times з посиланням на кількох людей, ознайомлених зі звітами американських спецслужб.

За їхніми даними, Хуан підтримувала зв’язок із посадовцем китайської спецслужби від весни 2025 року до осені 2026 року. Цей період частково збігався з часом її стосунків із Дженсеном Хуангом, який тоді очолював Nvidia.

Контакти та мережа компаній

Американські спецслужби також зібрали докази того, що бізнес-партнер Хуан Кан Вей, якого вона часто представляла своїм чоловіком, працював із тим самим китайським відомством. За словами співрозмовників видання, розвіддані, зокрема записи про перевезення, свідчать про роль Хуан і Кана в мережі компаній.

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Посадовці США розслідують роль Хуан та Кана в мережі компаній Південно-Східної Азії, серед яких Megaspeed. Ці структури пов’язують із можливим переміщенням передових чипів Nvidia до Китаю в обхід американського експортного контролю. Частину чипів, за даними видання, придбавали для дата-центрів у Південно-Східній Азії, що обслуговували китайські технологічні компанії, зокрема Alibaba.

Розслідування триває

Американська влада ще встановлює повний масштаб і тривалість імовірної співпраці Хуан та Кана з китайською розвідкою. За даними джерел, Хуан також могла зустрічатися з представниками Міністерства громадської безпеки Китаю — головного правоохоронного органу країни.

Видання зазначає, що мережу Хуан, її сестри, Кана та пов’язаних із ними компаній пов’язують із китайськими зусиллями зі створення дата-центрів і отримання доступу до чипів Nvidia для навчання моделей штучного інтелекту. Хуан, Кан, Білий дім, Держдепартамент США та посольство Китаю у Вашингтоні не відповіли на запити про коментар.

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