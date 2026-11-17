Американські розвідувальні органи виявили планування Іраном можливих атак на високопосадовців адміністрації президента Дональда Трампа у Вашингтоні, США. Йшлося про потенційне застосування радіоактивної брудної бомби або хімічної зброї, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на CNN та сімох американських посадовців, обізнаних із розвідданими.

Ознак неминучої атаки немає

Співрозмовники CNN охарактеризували зафіксовану активність як розробку можливих варіантів нападу, а не як свідчення неминучої операції. Водночас двоє джерел заявили, що в плануванні фігурували конкретні місця та потенційні цілі у столиці США.

Розвіддані спричинили посилення занепокоєння щодо безпеки та низку нарад американських посадовців протягом минулого тижня. На них обговорювали можливі заходи реагування та запобігання. Один зі співрозмовників, обізнаних із розвідданими, назвав контингентне планування обачним, тоді як інше джерело зазначило, що посадовці ще дискутують, чи має Іран персонал, здатний здійснити таку операцію.

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Заходи безпеки та реакція Ірану

Речниця Білого дому Лорен Біс заявила, що адміністрація стежить за всіма потенційними загрозами, але наразі не бачить достовірних загроз для території США. За даними CNN, міністра фінансів США Скотта Бессента минулого тижня перевели до військового житла після погроз, пов’язаних з Іраном.

Дипломатична місія Ірану при ООН у Нью-Йорку відкинула твердження про можливе застосування Тегераном хімічної зброї. У заяві місія назвала використання хімічної зброї за будь-яких обставин цілковито нелегітимним і заперечила звинувачення.

Також двоє американських посадовців повідомили CNN, що розвідка відстежує ознаки можливого застосування Іраном хімічної зброї проти американських військових на Близькому Сході. США окремо готують заходи для забезпечення дипломатичного та розвідувального персоналу в регіоні належним захисним спорядженням і навчанням. Деякі посадовці також висловлювали занепокоєння, чи достатньо американські військові забезпечені та підготовлені до можливого хімічного нападу.

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