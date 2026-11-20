Розвідувальне управління Міністерства оборони США (DIA) у новій доповіді заявило, що Росія — держава-агресор — розробляє супутник, призначений для перенесення ядерної зброї. Про це повідомляє Space.com.

Доповідь «Виклики безпеці в космосі» є третьою відкритою розвідувальною оцінкою загроз космічній безпеці США. Наведена в ній інформація актуальна станом на липень 2026 року. Документ розглядає можливості Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї у космосі, зокрема на навколоземній орбіті та в навколомісячному просторі.

Ризики для супутникових систем

За оцінкою DIA, Росія розробляє такий супутник попри зобов’язання за Договором про космос 1967 року. Угода забороняє розміщувати на орбіті Землі об’єкти, що несуть ядерну зброю або інші види зброї масового знищення.

У відомстві попередили, що космічна спроможність такого типу може спричинити швидку та раптову втрату або погіршення роботи тисяч супутників, якими користуються держави й компанії. Це може зачепити системи зв’язку, навігації, наукові, метеорологічні, комерційні сервіси та системи національної безпеки.

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У доповіді також зазначено, що ядерний вибух у космосі потенційно може бути спрямований на супутники на різних орбітах: низькій навколоземній, де працюють комерційні та розвідувальні апарати, геосинхронній для критично важливого зв’язку та середній навколоземній, яку використовують навігаційні системи й системи визначення часу.

Інші засоби протидії в космосі

DIA вказує, що Китай і Росія розвивають широкий спектр наступальних можливостей для порушення або знищення космічних сервісів інших країн. Серед таких засобів названо протисупутникові ракети, фізичні та кібератаки на наземну інфраструктуру, глушіння і підміну сигналів, а також системи спрямованої енергії, здатні тимчасово або назавжди засліплювати супутники спостереження.

На думку американської розвідки, зростання китайських, російських, іранських і північнокорейських можливостей протидії в космосі, збільшення кількості космічних об’єктів і поширення потреб у космічних сервісах ускладнюватимуть операції в космосі протягом наступного десятиліття.

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