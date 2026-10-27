Рубіо: тимчасова влада Венесуели дозволила Мачадо повернутися — CBS News

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тимчасова влада Венесуели за кілька тижнів до повернення опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо повідомила Вашингтон, що вона зможе безперешкодно в’їхати до країни. За його словами, американська сторона передала цю інформацію команді політикині.

Рубіо сказав, що представники тимчасової влади заявили США: Мачадо могла б прилетіти до аеропорту, якби захотіла. Мачадо повернулася до Венесуели днем раніше, повідомляє CBS News.

Зміни у виборчій системі

Рубіо пов’язав проведення достовірних президентських виборів із реформуванням судових і виборчих інституцій Венесуели. Він заявив, що тимчасова влада дотримується погоджених зі США строків заміни Верховного суду та виборчої ради. За словами Рубіо, уряд Ніколаса Мадуро використовував ці інституції для контролю політичної конкуренції.

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Дату президентських виборів у Венесуелі ще не оголосили. Рубіо наголосив, що зміни до виборчої системи мають відбутися швидко, та відкинув можливість безстрокового відкладання голосування.

Санкції та економічні домовленості

Держсекретар також заявив, що США можуть використовувати послаблення санкцій і ліцензії на економічну діяльність як важелі впливу на тимчасову владу. Він назвав серед вимог Вашингтона зменшення впливу Ірану й Куби, переслідування злочинних організацій та екстрадицію розшукуваних у США осіб, зокрема колишнього соратника Мадуро Алекса Сааба.

Мачадо критикувала окремі економічні домовленості адміністрації президента Дональда Трампа з тимчасовою владою Венесуели, зокрема підтриману США нафтову угоду. Рубіо відповів, що її незгода з цією домовленістю є окремим питанням від проведення демократичних виборів.

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