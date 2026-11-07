Рубіо вимагав погоджувати важливі рішення у Держдепартаменті США — Jerusalem Post

У США державний секретар Марко Рубіо на нещодавній зустрічі з високопосадовцями Держдепартаменту вимагав, щоб працівники не виходили за межі своїх повноважень та уникали дій, які можуть створювати конфлікт інтересів. За словами чотирьох обізнаних із ситуацією людей, Рубіо попередив: неетична поведінка стане підставою для звільнення незалежно від зв’язків посадовця.

Як повідомляє Jerusalem Post, на зустрічі були присутні багато з приблизно двох десятків помічників державного секретаря. Рубіо також заявив, що посадовці ухвалюють рішення або просувають політичні ініціативи без належної координації. Значні рішення, за його словами, потребують погодження з ним або заступником держсекретаря Крістофером Ландау. Держдепартамент не прокоментував перебіг цієї зустрічі.

Відхід посадовця з питань політики

Невдовзі після зустрічі керівник політичного напряму Держдепартаменту Джеремі Левін залишив посаду. Троє співрозмовників Reuters стверджували, що його змусили піти, зокрема через занепокоєння роботою над питаннями поза його сферою відповідальності без належної координації. Водночас вони не пов’язували його відхід із можливими етичними порушеннями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Левін заперечив, що його звільнили. Він заявив Reuters, що заздалегідь планував перейти до приватного сектору після завершення ключових проєктів і підготовки до весілля. Представник Держдепартаменту сказав, що сторони спільно погодили час для його відходу.

Конфлікти інтересів і службові поїздки

Посилення контролю відбулося після відставки в середині жовтня посолки США в Греції Кімберлі Гілфойл. Її відхід стався після повідомлень медіа про можливий продаж доступу до посадовців адміністрації Дональда Трампа в обмін на гроші, подарунки та послуги. Гілфойл назвала ці повідомлення неправдивими та заявила, що захищатиме свою репутацію.

Після її відставки Рубіо розіслав дипломатам службову записку з нагадуванням уникати конфліктів інтересів. Також, за даними одного зі співрозмовників, офіс держсекретаря почав погоджувати всі закордонні поїздки політичних працівників через занепокоєння їхньою надмірною кількістю.

Читай нас у