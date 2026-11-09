Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Ізраїль достатньо заможний, аби купувати американське озброєння без фінансової допомоги Вашингтона. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Закупівлі без фінансування США

За словами Рубіо, Ізраїль може купувати зброю у США, однак Сполученим Штатам більше не потрібно фінансувати такі придбання. Він додав, що ізраїльська сторона сама пропонувала такий підхід.

На запитання, чи готовий Ізраїль самостійно оплачувати оборонні закупівлі з 2027 року, держсекретар відповів, що саме такий курс озвучив президент США. Рубіо також сказав, що Ізраїль досяг рівня економічного розвитку, за якого вже не потребує такого самого обсягу фінансової підтримки з боку Вашингтона.

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Заява Трампа про допомогу

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу особисто запропонував припинити майже 4 млрд доларів щорічної американської допомоги Ізраїлю.

В інтерв’ю Fox News Трамп стверджував, що вони досягли порозуміння кілька місяців тому, а фінансування має завершитися до грудня 2026 року. За його словами, Ізраїль і надалі зможе купувати американську зброю та за потреби отримувати додаткову допомогу.

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