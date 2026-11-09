Рубіо заявив, що угода з Іраном може бути неможливою — Anadolu Agency

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що дипломатична угода з Іраном може бути неможливою. Перед від'їздом до Парижа на зустріч міністрів закордонних справ G7 він сказав, що переговори не наблизилися до прориву, повідомляє Anadolu Agency.

Переговори без прориву

За словами Рубіо, низка країн продовжує пропонувати Ірану різні дипломатичні варіанти, однак Вашингтон не бачить ознак швидкого прогресу. Він наголосив, що президент Дональд Трамп віддає перевагу дипломатичному розв'язанню проблем, але визнав, що це не завжди можливо.

Держсекретар також заявив, що США готові розглядати дипломатичні можливості, водночас охарактеризував вимоги Тегерана як нереалістичні та неприйнятні. Рубіо додав, що запобігання появі в Ірану ядерної зброї має залишатися двопартійним пріоритетом у США.

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Удари по острову Кешм

Заява пролунала напередодні зустрічі глав МЗС G7 у Парижі, де серед тем обговорення очікується конфлікт з Іраном. За даними агентства, війна з Іраном триває дев'ятий місяць: після військового наступу США та Ізраїлю 28 лютого у квітні було досягнуто припинення вогню. У червні з'явився меморандум, покликаний забезпечити укладення мирної угоди, однак остаточної домовленості переговори досі не дали.

Останніми днями США завдали обмежених ударів по іранському острову Кешм в Ормузькій протоці. Трамп у п'ятницю підтвердив, що американські сили атакували системи протиповітряної оборони Ірану. Рубіо заявив, що подальші дії США залежатимуть від рівня загрози для американських сил у регіоні або судноплавства.

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