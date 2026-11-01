Рух Linda Mwananchi планує відкрити офіси в усіх 47 округах Кенії — Nation Kenya

У Кенії рух Linda Mwananchi, який очолює сенатор від Найробі Едвін Сіфуна, заявив про плани відкрити офіси руху в усіх 47 округах країни до кінця листопада. Напередодні рух перейменував партію The Equitable Party (TEP) на Linda Mwananchi Movement і розпочав кампанію з набору членів та створення регіональних структур, повідомляє Nation Kenya.

Кампанія в окрузі Квале

31 жовтня Сіфуна провів мобілізаційний тур в окрузі Квале. Колона відвідала Самбуру, Кінанго, Маріакані, Комбані та Лунга-Лунга, а завершила поїздку мітингом на виставковому майданчику в Укунді.

Під час виступів політик закликав адміністрацію президента Вільяма Руто дотримуватися Конституції, захищати права громадян і забезпечити прозорість державних проєктів. Сіфуна також критикував, за його словами, закритість інформації щодо запропонованого нафтопереробного заводу Dangote у Ламу та планів приватизації Kenya Pipeline Corporation і Kenya Ports Authority. Він наголосив, що проєкти, пов’язані з національними ресурсами, мають передбачати участь громадськості.

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Підготовка до виборів 2027 року

Рух назвав конституціоналізм, підзвітність влади та мобілізацію на місцях ключовими напрямами своєї діяльності напередодні загальних виборів 2027 року. Сенатор від Вігіги Годфрі Осоці заявив, що організація зосереджується на загальнонаціональній реєстрації членів і закликав кенійців долучатися через інтернет.

За словами Сіфуни, Linda Mwananchi Movement уже має представників у 38 округах. На 13 листопада рух анонсував Національний з’їзд делегатів, де планує формалізувати структуру керівництва. Губернатор Транс-Нзоа Джордж Натембея заявив, що рух має намір залучити агентів на всіх виборчих дільницях для запобігання виборчим маніпуляціям.

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