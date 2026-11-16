Румунія направляє саперні групи до уламків дронів у Чорному морі — Anadolu Agency

Румунія направляє флотські групи знешкодження вибухонебезпечних предметів для перевірки уламків безпілотників, про які повідомили у Чорному морі. Як повідомляє Anadolu Agency, 16 листопада про це заявило Міністерство оборони Румунії.

Перевірка поблизу Манґалії

Військово-морські сили Румунії проведуть піротехнічну оцінку уламків повітряного дрона, які дрейфували приблизно за 45 морських миль, або 83 кілометри, на схід від Манґалії.

Другу групу знешкодження вибухонебезпечних предметів розгорнуть на борту румунського тральщика. Вона має втрутитися щодо компонентів повітряного дрона, про які повідомили в районі Сфинту-Георге.

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Повідомлення французького літака

Рішення ухвалили після того, як французький літак ВМС ATLANTIQUE 2, розгорнутий у Румунії для операцій стримування під проводом НАТО, у неділю повідомив про два дрони, що дрейфували в Чорному морі.

У румунському оборонному відомстві зазначили, що роботи проводять у межах спільного плану Командування військово-морського компонента та берегової охорони. План передбачає пошук, виявлення, ідентифікацію та знищення невстановлених об’єктів і морських мін.

Також з 6 до 18 листопада діє чорноморська група протимінних заходів, у роботі якої беруть участь військові кораблі Болгарії та Туреччини.

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