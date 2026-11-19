У Румунії валові потреби у фінансуванні в 2027 році оцінюють у 248 млрд леїв, що приблизно на 31 млрд леїв менше, ніж цьогорічний показник у 279 млрд леїв. Про це заявив міністр фінансів Александру Назаре.

Оцінка на 2027 рік

Зменшення потреб у фінансуванні пов’язують зі скороченням бюджетного дефіциту та меншим обсягом боргу, строк погашення якого настає у 2027 році. Назаре повідомив про цю оцінку 18 листопада у дописі у Facebook, пише Romania Insider.

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Бюджетна дисципліна

Міністр зазначив, що для збереження цього напряму Румунії потрібні бюджет на 2027 рік, який заслуговує на довіру, і дисципліна у витрачанні державних коштів.

За даними видання, високі прибутковості, які Румунія сплачувала цього року за новими запозиченнями, частково були пов’язані з дорогим короткостроковим боргом, залученим у 2024–2025 роках. Строк погашення цих зобов’язань припав на 2026 рік.

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