Румунія очолила ЄС за поліпшенням доступності житла — Romania Insider

У Румунії доступність житла за десятиліття до 2025 року поліпшилася на 42,8% — це найкращий показник серед держав Європейського Союзу. Про це з посиланням на дані Євростату повідомляє Romania Insider.

Як вимірювали доступність житла

Показник, описаний виданням, відображає різницю між зміною цін на житло та зміною доходів домогосподарств у розрахунку на одну особу. Він обернено пов’язаний із доступністю житла: зниження показника означає, що житло стає доступнішим.

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За даними Romania Insider, у Румунії поліпшення доступності було зумовлене фактором доходів. Йдеться саме про співвідношення динаміки цін на житло й доходів домогосподарств, а не про окрему зміну цін.

Фінляндія та Болгарія

Після Румунії за поліпшенням доступності житла розташувалися Фінляндія, де показник знизився на 25,2%, та Болгарія — на 16,2%. У Болгарії, як і в Румунії, кращу доступність житла пов’язали зі зростанням доходів. У Фінляндії вона, навпаки, стала наслідком нижчих цін на житло.

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