Румунія отримала перші два модернізовані навчальні літаки — Romania Insider
Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що 16 листопада в Крайові отримало перші два модернізовані навчальні літаки IAR-99 SM. Як пише Romania Insider, передача відбулася в межах контракту на модернізацію десяти літаків, який виконує державна компанія Avioane Craiova.
Підготовка до польотів на F-16
Програма модернізації має поліпшити поглиблену підготовку румунських пілотів, які готуються керувати винищувачами F-16. У румунському оборонному відомстві пояснили, що IAR-99 SM допомагають льотчикам перейти від турбогвинтових літаків до реактивних машин.
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Модернізація десяти машин
Отримані літаки є першими двома машинами в межах замовлення на оновлення десяти IAR-99. За даними видання, ці реактивні навчальні літаки також мають підтримувати спроможності Повітряних сил Румунії з безпосередньої авіаційної підтримки.