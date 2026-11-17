Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що 16 листопада в Крайові отримало перші два модернізовані навчальні літаки IAR-99 SM. Як пише Romania Insider, передача відбулася в межах контракту на модернізацію десяти літаків, який виконує державна компанія Avioane Craiova.

Підготовка до польотів на F-16

Програма модернізації має поліпшити поглиблену підготовку румунських пілотів, які готуються керувати винищувачами F-16. У румунському оборонному відомстві пояснили, що IAR-99 SM допомагають льотчикам перейти від турбогвинтових літаків до реактивних машин.

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Модернізація десяти машин

Отримані літаки є першими двома машинами в межах замовлення на оновлення десяти IAR-99. За даними видання, ці реактивні навчальні літаки також мають підтримувати спроможності Повітряних сил Румунії з безпосередньої авіаційної підтримки.

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