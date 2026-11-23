Румунія продовжить підтримувати зусилля Молдови зі зміцнення обороноздатності та вступу до Європейського Союзу. Про це премʼєр-міністр Румунії Лука Нікулеску заявив після зустрічі в Бухаресті з віцепремʼєрами Молдови Міхаєм Попшоєм і Валеріу Ківері, повідомляє Romania Insider.

Підтримка євроінтеграції

Переговори відбулися у палаці Вікторія. Міхай Попшой також обіймає посаду міністра закордонних справ Молдови, а Валеріу Ківері відповідає за реінтеграцію. Нікулеску заявив, що Бухарест підтвердив тверду й активну підтримку Молдови, зокрема її приєднання до ЄС, та привітав молдовських посадовців зі значним прогресом у переговорному процесі.

Сторони також обговорили стан і перспективи проєктів, покликаних зʼєднати енергетичну й транспортну інфраструктуру двох країн. Зустріч у Бухаресті відбулася після попереднього візиту Нікулеску до Кишинева.

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Безпека в Чорному морі

Окремою темою стала регіональна безпека, зокрема неодноразові вторгнення дронів і атаки на торговельні судна у Чорному морі. За словами Нікулеску, Румунія та Молдова погодилися, що для реагування на ці виклики необхідні тісніша співпраця й координація.

Оборонна співпраця та Придністровʼя

Румунський премʼєр також підтвердив підтримку посилення стійкості Молдови, зокрема розвитку її оборонних можливостей. Як перший приклад такої взаємодії він назвав партнерство двох країн щодо спільної закупівлі багатоцільових колісних транспортних платформ.

Нікулеску повторив позицію Бухареста на підтримку всеосяжного, мирного й тривалого врегулювання придністровського конфлікту. На його думку, будь-яке рішення має повністю поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови та не перешкоджати її європейському курсу.

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