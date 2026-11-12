Румунія планує ліквідувати або об’єднати понад 100 установ — Romania Insider

У Румунії планують ліквідувати або об’єднати понад 100 державних установ у межах масштабної реформи. Про це заявив лідер Соціал-демократичної партії Сорін Гріндеану, повідомляє Romania Insider. За даними видання, уряд очолює незалежний Лука Нікулеску, а Соціал-демократична партія його підтримує.

Плани реформи

Гріндеану розповів про намір реорганізувати державні структури під час інтерв’ю 11 листопада. Він повідомив, що попросив міністра внутрішніх справ і віцепрем’єр-міністра Маріана Някушу, який очолює реформаторську ініціативу, не виявляти поблажливості під час її реалізації.

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Дублювання повноважень

Як зазначає Romania Insider, реформу вважають необхідною через те, що повноваження деяких державних інституцій перетинаються з функціями інших структур. Запланована реорганізація передбачає ліквідацію або об’єднання понад 100 таких установ.

Інших деталей щодо переліку організацій, термінів реформи чи механізму їхнього об’єднання у доступному тексті публікації не наведено.

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