Румунія планує продовжити до 31 березня 2028 року обмеження оптової ціни природного газу, що постачається побутовим споживачам і виробникам централізованого теплопостачання. З 1 квітня 2027 року регульовану ціну для виробників планують встановити на рівні 120 румунських леїв за МВт·год замість нинішніх 110 леїв за МВт·год.

Проєкт термінової постанови

За даними Romania Insider, захід включили до проєкту термінової постанови, оприлюдненого для громадського обговорення 26 листопада. Видання посилається на Profit.ro.

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Проєкт передбачає, що внутрішні виробники газу продаватимуть його за регульованою ціною постачальникам, які обслуговують побутових споживачів, а також теплоелектроцентралям.

Оптова ціна, а не платіжки

Обмеження стосується оптової ціни газу, а не остаточної суми в платіжках споживачів. Кінцева ціна формується з вартості закупівлі газу, послуг постачання, транспортування, зберігання та розподілу, а також акцизів і податку на додану вартість.

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