Міністерство оборони Румунії оформило додаткове замовлення у німецької оборонної групи Rheinmetall на 66 бойових машин Lynx. Компанія повідомила про угоду в п’ятницю, 27 листопада, а Romania Insider навело цю інформацію з посиланням на Agerpres. Вартість замовлення становить близько 738 млн євро.

Загалом 298 машин

Нове замовлення доводить загальну кількість машин Lynx за рамковою угодою до 298 одиниць. Румунія замовила перші 232 машини у травні 2026 року, коли було укладено рамковий контракт. Обидва замовлення здійснено в межах однієї рамкової угоди.

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Склад майбутнього парку

Основу румунського парку Lynx становитимуть бойові машини піхоти. Окрім них, до складу парку мають увійти броньовані мінометні машини, командно-штабні машини та машини медичної евакуації.

Поставки всіх машин за рамковою угодою заплановано на період з 2028-го до 2030 року.

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