Румунія засудила удари дронів по трьох суднах біля узбережжя — Politico Europe

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив удари дронів по трьох комерційних суднах поблизу чорноморського узбережжя країни. Судна зазнали атак у суботу ввечері та вночі неподалік від Суліни — румунського порту в місці впадіння Дунаю в Чорне море.

Нікулеску заявив, що ці інциденти є неприйнятними та порушують міжнародне право. Він також пов’язав погіршення безпекової ситуації в Чорному морі з війною Російської Федерації — держави-агресора — проти України, повідомляє Politico.

Атаки поблизу Суліни

За даними Міністерства оборони Румунії, танкер Evia Petrol V під грецьким прапором атакували невдовзі після 21:00. Через 35 хвилин удару зазнало ще одне судно — Marsol. Екіпажі обох кораблів загасили пожежі, постраждалих не зафіксували.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Третє судно, Ali Najafov, також повідомило про удар уночі. Хто саме запустив дрони, наразі не встановлено. Румунські військові зафіксували повітряні цілі радарами, підняли в повітря винищувачі F-16 та попередили мешканців прибережних районів про можливу загрозу від безпілотників.

Румунія просить підтримки НАТО

Атаки сталися після повідомлення про удар безпілотника по комерційному судну Larissa 1 біля узбережжя Румунії в п’ятницю. Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря заявив, що порушить питання інцидентів перед союзниками у Брюсселі та закликав надати більше літаків спостереження й обладнання для захисту від дронів.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС допоможе фінансувати частину витрат на безпеку в Чорному морі після недавніх атак на торговельне судноплавство. У жовтні дрони уразили щонайменше сім комерційних суден поблизу Румунії та Болгарії, внаслідок чого загинули понад 20 моряків, ще десятки зникли безвісти.

Читай нас у