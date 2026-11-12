Румунська ANAF готує оцінку ризиків компаній — Romania Insider

Румунське Національне агентство податкового адміністрування (ANAF) готується класифікувати компанії за профілем ризику. Оцінювання ґрунтуватиметься на історії виконання підприємствами податкових зобов’язань, а також на відповідності їхніх фінансових операцій даним, зазначеним у фінансовій звітності. Про це повідомляє Romania Insider.

Частота перевірок і відшкодування ПДВ

За результатами оцінки ANAF змінюватиме підхід до конкретних платників податків залежно від визначеного профілю ризику. Зокрема, агентство враховуватиме цей профіль під час визначення частоти податкових перевірок компаній.

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Профіль ризику також впливатиме на політику відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). ANAF коригуватиме цей підхід залежно від результатів оцінки для конкретних платників.

Враховуватимуть історію адміністраторів

Під час формування профілю ANAF розглядатиме не лише податкову історію самої компанії, а й історію її адміністраторів, не зосереджуючись виключно на даних юридичної особи.

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