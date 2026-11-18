У Румунії банк UniCredit скоординував синдиковане кредитне фінансування на 850 млн євро для підтримки придбання Premier Energy PLC групи Evryo. До Evryo Group входить великий оператор розподілу електроенергії Distribuție Energie Oltenia, повідомляє Romania Insider.

Структура фінансування

Пакет передбачає строковий кредит на 825 млн євро та відновлювану кредитну лінію на 25 млн євро. Кошти мають спрямувати на придбання Evryo Group, а також на рефінансування наявної заборгованості.

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За даними UniCredit, угода формує довгострокову структуру капіталу для придбання. Вона також замінює проміжне фінансування для операції, організоване у 2026 році, яке забезпечувало доступність коштів до завершення угоди.

Схвалення регулятора

Раніше в листопаді президент Румунської ради з питань конкуренції Богдан Кіріцою заявив, що відомство схвалить поглинання Premier Energy оператора Distribuție Energie Oltenia.

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