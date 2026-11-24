Румунська Рада з конкуренції за певних умов схвалила угоду, за якою енергетична група Premier Energy придбає регіонального оператора розподільчих електромереж Distribuție Energie Oltenia у південній частині країни. Компанію продає інвестиційний фонд Macquarie Asset Management, повідомляє Romania Insider.

Вартість угоди

Вартість операції оцінюють приблизно у 700 млн євро. Про угоду оголосили 17 квітня. Схвалення румунського конкурентного органу наближає Premier Energy до придбання Distribuție Energie Oltenia.

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Розподіл електроенергії у семи повітах

Після придбання Premier Energy контролюватиме і постачальника електроенергії Premier Energy Furnizare, і оператора розподільчих мереж Distribuție Energie Oltenia, також відомого як DEO.

DEO має монополію на розподіл електроенергії у семи румунських повітах: Долж, Олт, Горж, Вилча, Мехедінць, Арджеш і Телеорман. Угоду схвалено за певних умов.

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