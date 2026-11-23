Румунський стрибун у воду з висоти 38-річний Константін Поповіч у неділю, 22 листопада, здобув загальний титул Кубка світу World Aquatics з хайдайвінгу 2026 року. Він забезпечив перемогу в загальному заліку, посівши перше місце на останньому етапі сезону Кубка світу в Чжаоціні, що в Китаї. Про це повідомляє Romania Insider.

Чотири стрибки з 27-метрової платформи

Змагання на фінальному етапі тривали в суботу та неділю. Поповіч виконав чотири стрибки з 27-метрової платформи й набрав 429,10 бала. Цей результат дав йому змогу випередити найближчого суперника.

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Перевага становила 0,55 бала

Друге місце посів американець Джеймс Ліхтенштейн із результатом 428,55 бала. Різниця між результатами Поповіча та Ліхтенштейна становила 0,55 бала.

Француз Гарі Гант завершив змагання третім, отримавши 380,25 бала. Результати виступів спортсменів оприлюднила Румунська федерація плавання та сучасного п'ятиборства.

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