Румунський тренер італійського футбольного клубу «Інтер» Крістіан Ківу в Італії отримав нагороду «Панчина д'Оро» за сезон 2025–2026. Це щорічна відзнака у тренерському середовищі: італійські фахівці присуджують її своїм колегам, які, на їхню думку, найбільше вирізнилися в попередньому сезоні.

Нагорода за сезон 2025–2026 в Італії

Ківу став третім іноземцем в історії трофея, який здобув цю нагороду. До нього серед іноземних лауреатів були бельгійський тренер Раймон Гуталс, відзначений за сезон 1990–1991, і португальський фахівець Жозе Моурінью, який отримав трофей за сезон 2009–2010. Про це пише Romania Insider.

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Контракт Ківу з італійським Інтером

За даними видання, минулого року команда Ківу виграла чемпіонат Італії та Кубок Італії. Чинний контракт румунського тренера з «Інтером» діє до літа 2027 року. Матеріал видання датований 17 листопада 2026 року.

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