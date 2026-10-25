Руто відкинув заяви про заборону трансляції результатів виборів 2027 року — Nation Kenya

Президент Кенії Вільям Руто заявив у Мвінгі, що трансляцію результатів загальних виборів 2027 року в реальному часі не забороняли. Він відкинув твердження про намір влади заблокувати такий формат і назвав звинувачення опозиції пропагандою для мобілізації політичної підтримки, повідомляє Nation Kenya.

Під час недільної служби в церкві Africa Inland Church у Мвінгі Руто наголосив, що кенійці мають право отримувати інформацію про результати голосування щойно вона стає доступною. За його словами, чим швидше громадяни дізнаються про результати, тим краще для країни.

Дискусія перед виборами

Питання передавання та відкритого доступу до результатів виборів обговорюють напередодні голосування, запланованого на серпень 2027 року. Онлайн-трансляція дала б змогу виборцям, партіям, кандидатам, журналістам і спостерігачам стежити за передаванням даних із виборчих дільниць та зіставляти їх із цифрами, які підсумовує й оголошує Незалежна комісія Кенії з питань виборів та кордонів.

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Минулого тижня Національна асамблея Кенії заявила, що не забороняла трансляцію результатів. У парламенті зазначили, що ця процедура зберігається відповідно до розділу 39(1G) Закону про вибори.

Відхилена поправка

Депутати також відхилили запропоновану парламентарем від Суба-Саут Каролі Омонді поправку. Вона передбачала механізм трансляції в національному центрі результатів результатів президентських виборів, оголошених у центрах підрахунку голосів виборчих округів, зокрема голосів діаспори.

Руто закликав опозиційних політиків зосередитися на програмах та ідеях для поліпшення життя громадян, а не на тому, що він назвав поширенням дезінформації серед молоді.

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