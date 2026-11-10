Ryanair закриватиме стійки здавання багажу за годину до вильоту — RMF24

У Польщі пасажири Ryanair від 10 листопада мають здати багаж не пізніше ніж за годину до запланованого вильоту. Раніше це можна було зробити навіть за 40 хвилин до відправлення рейсу. Про зміну повідомляє RMF24.

Стійки закриватимуть раніше

Відтепер пункти приймання багажу закриватимуться за 60 хвилин до запланованого зльоту літака. Нове правило стосується пасажирів, які здають багаж у багажний відсік.

Перевізник пояснював зміну прагненням уникнути тривалих черг на контролі безпеки та під час паспортного контролю. Такі черги іноді призводили до того, що частина пасажирів запізнювалася на рейси.

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Що зміниться для інших пасажирів

У Ryanair зазначили, що нововведення не вплине на 80% пасажирів — тих, хто не здає багаж. Вони, як і раніше, можуть пройти онлайн-реєстрацію перед вильотом, а в аеропорту пройти контроль безпеки та прямувати до свого виходу на посадку.

У компанії додали, що запобігати запізненням пасажирів особливо важливо в періоди інтенсивного авіасполучення.

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