Сабалєнка повела 5:3 у спарингу з Носковою в Індіан-Веллсі — Interia Sport

Аріна Сабалєнка та Лінда Носкова провели спільне тренування на корті Stadium 2 в Індіан-Веллсі напередодні WTA Finals. За даними Interia Sport, спаринг тривав приблизно 25 хвилин і завершився, коли білоруська тенісистка вела 5:3.

Носкова першою подала та без проблем утримала свій гейм. Сабалєнка також виграла перший гейм на власній подачі, хоча розпочала його з подвійної помилки.

Брейк у третьому геймі

У третьому геймі Носкова вела 40:15 на своїй подачі, однак боротьба дійшла до рівного рахунку. Сабалєнка виконала виграшний прийом, після чого чешка двічі поспіль припустилася подвійних помилок. Білоруска отримала брейкпойнт і реалізувала його: Носкова після невдалої першої подачі ввела в гру другу, але помилилася під час розіграшу.

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Після втрати подачі Носкова емоційно відреагувала — її ракетка вдарилася об корт. Надалі тенісистки утримували свої подачі. У восьмому геймі Носкова повела 30:15 на прийомі, але Сабалєнка виграла три розіграші поспіль і вийшла вперед 5:3. Після цього тренування завершилося, оскільки на корт вийшли Коко Гофф і Кароліна Мухова.

Різні групи WTA Finals

За підсумками жеребкування WTA Finals Сабалєнка потрапила до групи з Міррою Андрєєвою, Еліною Світоліною та Кароліною Муховою. В іншій групі зіграють Єлена Рибакіна, Коко Гофф, Джессіка Пегула та Лінда Носкова. Тому Сабалєнка й Носкова можуть зустрітися не раніше півфіналу. Турнір в Індіан-Веллсі триватиме до 15 листопада.

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