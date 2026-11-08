SACP здобула 271 мандат на місцевих виборах у ПАР — Daily Maverick

У ПАР партія SACP у своєму першому самостійному виступі на місцевих виборах здобула 271 мандат, набравши 2,38% голосів у загальнонаціональному підсумку. Про це повідомляє Daily Maverick. Результат SACP перевищив показник Patriotic Alliance, яка отримала 192 мандати.

Розрив із ANC

Упродовж 32 років і 14 виборів члени та прихильники SACP традиційно підтримували Африканський національний конгрес (ANC) у межах Тристороннього альянсу, до якого також входить профспілкове об'єднання Cosatu. Цього разу SACP вирішила балотуватися окремо, попри невдоволення ANC.

Під час кампанії SACP виключила зі списків кандидатів членів партії, які спершу були до них внесені. Провідні діячі SACP, зокрема міністр науки, технологій та інновацій і колишній лідер партії Блейд Нзіманде, мали визначитися зі своєю політичною позицією.

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ANC залишився найбільшою політичною силою: партія має трохи більш як 30% у загальнонаціональному підсумку, контролює 53 ради та лідирує ще у 128. Її представники здобули 3248 мандатів. Водночас Daily Maverick називає самостійний похід SACP фактичним завершенням Тристороннього альянсу.

Підтримка в регіонах і можливі союзи

SACP отримала чотири мандати в промислових тауншипах Нельсон-Мандела-Бей, де сильні позиції має Національна профспілка металургів. Партія також здобула підтримку в провінціях Лімпопо та Північний Захід, але слабше виступила в Гаутенгу.

Генеральний секретар SACP Соллі Мапаїла повідомив SABC, що партія проведе другу Конференцію лівих сил, на якій визначатиметься з можливими союзниками. Серед пріоритетів SACP для громад і місцевих рад Daily Maverick називає аудит систем водопостачання та каналізації, ліквідацію туалетів-відер, безпеку громад, використання муніципальної землі для доступного житла та підзвітність членів рад.

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