Сальвадор має намір відправити до Гаїті понад 2 тисячі військових — Daily Maverick

Сальвадор планує направити до Гаїті понад 2 тисячі військових для порятунку чотирьох зниклих авіатехніків і підтримки безпекових операцій проти збройних банд. Про це повідомляє Daily Maverick з посиланням на Міністерство закордонних справ Сальвадору.

Операція з порятунку техніків

Четверо сальвадорських авіатехніків зникли трохи більш як тиждень тому після засідки на їхній автомобіль у контрольованому бандами районі на околицях Порт-о-Пренса. Президент Сальвадору Найїб Букеле оголосив операцію з їхнього порятунку. Відтоді країна вже направила до Гаїті сотні військовослужбовців.

МЗС Сальвадору повідомило, що Букеле провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Гаїті Аліксом Дідьє Фіс-Еме. Канцелярія гаїтянського прем'єра підтвердила розмову та заявила, що сторони підтвердили намір посилити двосторонню координацію й оперативну співпрацю в межах підтримуваної ООН Сили придушення банд, зокрема для операцій із порятунку та реагування на безпекові виклики.

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Водночас не уточнюється, чи нові сальвадорські військові увійдуть до складу цієї сили, чи діятимуть окремо. Також не повідомляли про структуру їхнього командування, тривалість перебування в Гаїті та конкретні завдання.

Вибори перенесли на 2027 рік

Водночас виборча рада Гаїті оприлюднила новий календар голосування. Перший тур президентських і парламентських виборів призначили на 18 липня 2027 року, а другий тур разом із місцевими виборами — на 4 жовтня.

У липні виборча рада планувала провести вибори 13 грудня, однак згодом повідомила про перегляд графіка. Гаїті не проводила виборів із 2016 року, а останнього президента країни було вбито у 2021 році. Із 2024 року іноземні військові діють у країні в межах підтримуваних ООН безпекових місій, щоб допомогти гаїтянській поліції посилити безпеку в районах і створити умови для надійного голосування.

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