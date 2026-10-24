Сальвадор направив спецпризначенців до Гаїті шукати чотирьох викрадених — Anadolu Agency

Сальвадор направив до Гаїті підрозділ спеціального призначення для пошуку чотирьох сальвадорських авіаційних техніків, яких викрали озброєні угруповання поблизу Порт-о-Пренса. За повідомленнями медіа з посиланням на джерела у сфері безпеки, у четвер і п’ятницю до столиці Гаїті прибули близько 200 сальвадорських військових.

Пошукова операція поблизу столиці

Підтримувана ООН Сила придушення банд (GSF) підтвердила прибуття сальвадорського контингенту в четвер. Військові разом із Національною поліцією Гаїті та іншими партнерами у сфері безпеки проводять пошукові й безпекові операції в районі Плен-дю-Кюль-де-Сак за межами Порт-о-Пренса.

GSF закликала мешканців Санто та прилеглих громад не наближатися до районів проведення операції. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Напад на броньований автомобіль

Четверо техніків зникли в неділю після нападу озброєних чоловіків на їхній броньований автомобіль у Санто, комуні Круа-де-Буке поблизу столиці. Нападники відкрили вогонь, застосували вибухівку та підпалили машину. Техніки вибралися з охопленого вогнем автомобіля, але відтоді не виходили на зв’язок.

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Гаїтянська влада підтвердила викрадення чоловіків, однак їхнє місцеперебування та стан залишаються невідомими. Президент Сальвадору Найїб Букеле в середу оголосив військову операцію з порятунку, зажадавши повернути техніків живими та неушкодженими. За його словами, зниклі були некомбатантами й займалися насамперед медичною евакуацією.

Заяви Букеле та ватажка банди

Лідер угруповання 400 Mawozo Вілсон Жозеф, відомий як Ланмо Сан Жу, у відео в соціальних мережах продемонстрував значну кількість боєприпасів і заявив, що не тікатиме та готовий воювати із сальвадорськими силами. Це угруповання діє в районі нападу та входить до коаліції банд Viv Ansanm, але жодна банда публічно не взяла відповідальності за викрадення.

У п’ятницю Букеле відкинув застереження щодо небезпеки операції та заявив, що Сальвадор здобуде перемогу. Він також назвав гаїтянські банди «сатанинськими» й звинуватив їх у людських жертвоприношеннях, не надавши доказів.

Озброєні групи контролюють значну частину Порт-о-Пренса та розширюють вплив на навколишні райони. За оцінками ООН, через насильство в Гаїті були вимушені залишити домівки майже 1,5 мільйона людей.

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