Сальвадор відправив до Гаїті близько 1000 військових — TimesLIVE

Сальвадор упродовж останніх днів направив до Гаїті близько 1000 військових після зникнення чотирьох сальвадорців зі складу підтримуваних ООН Сил придушення банд. Про це з посиланням на посадовця у сфері безпеки на Гаїті повідомляє TimesLIVE.

Наразі незрозуміло, хто командуватиме новим сальвадорським контингентом і як довго він перебуватиме в Гаїті. До засідки Сальвадор уже направив щонайменше 124 військових до складу Сил придушення банд, ідеться в доповіді ООН.

Зникнення чотирьох сальвадорців

Четверо сальвадорців вважаються зниклими з 18 жовтня після нападу банд на околиці столиці Гаїті Порт-о-Пренса. За словами президента Сальвадору Наїба Букеле, вони були техніками військово-повітряних сил, які поверталися з ринку на базу. Під час засідки їхній автомобіль загорівся, після чого вони вистрибнули з нього.

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Букеле оголосив про військову операцію для їхнього пошуку та заявив, що, на його думку, зниклих утримують у заручниках злочинні угруповання. Жоден із лідерів гаїтянських банд не взяв на себе відповідальності за напад. Вілсон Джозеф, лідер угруповання 400 Mawozo, у відео заперечив, що утримує сальвадорців, та відкинув причетність до їхнього зникнення.

Логістична підтримка

Американський військовий посадовець повідомив Reuters, що Південне командування США надало військово-транспортні літаки C-130, щоб частково перевезти сальвадорських військових до Гаїті. Еквадорська авіакомпанія Aeroregional також запланувала на вівторок додаткові прямі рейси до Гаїті. Зазвичай прямого авіасполучення між Еквадором і Гаїті немає.

Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер заявив, що готовий надати логістичну підтримку прибуттю сальвадорського контингенту. Гаїті вже кілька років не має обраних керівників, а озброєні банди контролюють значну частину Порт-о-Пренса й прилеглих районів. Насильство змусило залишити домівки майже 1,5 мільйона людей.

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