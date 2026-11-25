Сальвадорець Кілмар Абрего Гарсія, який роками жив у Меріленді, може добровільно залишити США та вирушити до Іспанії після майже дворічної судової суперечки щодо його депортації. За даними The Independent, адміністрація президента Дональда Трампа, як повідомляється, досягла домовленості, яка дозволить йому виїхати зі Сполучених Штатів. Очікувалося, що він вирушить до Іспанії вже ввечері 24 листопада.

Справа про депортацію

Абрего Гарсія жив у штаті Меріленд разом з американською дружиною та дитиною. За даними видання, він прибув до США без належних документів ще підлітком, тікаючи від насильства з боку угруповань у Сальвадорі. У 2019 році імміграційний суд заборонив депортувати його до країни походження.

Минулого року федеральні агенти депортували Абрего Гарсію до сальвадорської в’язниці CECOT. За його словами, протягом кількох тижнів там він зазнав катувань і жорстокого поводження, після чого його перевели до іншої в’язниці. Урядовці визнали в суді, що його видворення сталося через «помилку». Кілька федеральних суддів і Верховний суд США одностайно зобов’язали адміністрацію сприяти його поверненню.

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Спроби повторного видворення

У червні Абрего Гарсію повернули до США, де йому висунули обвинувачення у нібито незаконному перевезенні інших мігрантів країною. Він не визнав вини. Згодом федеральний суддя закрив кримінальну справу, дійшовши висновку, що адміністрація незаконно обрала його мішенню в межах кампанії з дискредитації.

Паралельно влада США намагалася депортувати Абрего Гарсію щонайменше до п’яти інших країн, зокрема до чотирьох африканських держав, і не погоджувалася на його виїзд до Коста-Рики. У квітні уряд США визначив Ліберію як остаточну країну для його видворення. Водночас суддя, який розглядав імміграційну справу, заблокував повторну депортацію або затримання чоловіка Імміграційною та митною службою США.

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