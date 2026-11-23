У Великій Британії акторка Саманта Мортон отримає BFI Fellowship — найвищу відзнаку Британського кіноінституту. Нагороду вручать 28 січня під час вечері голови BFI, повідомляє Variety.

Відзнака Британського кіноінституту

Мортон назвала BFI Fellowship найбільшою честю і подарунком, які вона могла собі уявити. За її словами, присутність жінок із робітничого середовища серед попередніх лауреатів дає їй змогу надихати нове покоління та підтримувати пошук нових талантів.

Акторка також заявила, що Британський кіноінститут підтримував її як мисткиню від першої серйозної ролі у фільмі «Під шкірою» 1997 року до втілення образу чаклунки Кірки у стрічці Крістофера Нолана «Одіссея».

Кар’єра та попередні нагороди

Саманта Мортон працює в кіно понад три десятиліття. Серед її робіт — незалежні фільми «Морверн Каллар», «Контроль» і «Синекдоха, Нью-Йорк», голлівудська стрічка «Особлива думка», а також телесеріали «Ходячі мерці», «Я — Кірсті...» і «Смуга золота».

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Акторка має дві номінації на «Оскар» у категорії найкращої акторки другого плану — за ролі у фільмах «Солодкий і бридкий» Вуді Аллена та «В Америці» Джима Шерідана. У 2024 році Мортон отримала BAFTA Fellowship.

Після вручення BFI Fellowship вона приєднається до невеликого переліку акторів, відзначених почесними нагородами і BFI, і BAFTA. До нього входять Джуді Денч, Майкл Кейн, Алек Ґіннесс, Крістофер Лі, Ванесса Редґрейв, Меггі Сміт та Елізабет Тейлор.

Оцінка BFI

Голова BFI Джей Гант назвала Мортон однією з найсміливіших акторок свого покоління. Вона відзначила вплив акторки на глядачів упродовж понад 30 років, її роботу в незалежному кіно, а також підтримку молоді й сприяння доступу до мистецтва.

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