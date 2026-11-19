Саміт АСЕАН на Філіппінах не зміг завершити узгодження кодексу поведінки в Південнокитайському морі, хоча Маніла планувала погодити документ цього року. Переговори продовжаться під головуванням Сінгапуру, а філіппінська сторона повідомила про узгодження 80% тексту, пише CNBC.

Невирішені суперечності

Кодекс покликаний врегулювати питання в районах, на які одночасно претендують Китай і кілька держав АСЕАН. Пекін заявляє права фактично на все Південнокитайське море, попри історичні претензії інших країн і рішення міжнародного арбітражу. У 2016 році Постійна палата третейського суду визнала недійсною китайську претензію, відому як «лінія дев’яти штрихів», однак Китай не визнав цього рішення.

Суперечки в регіоні тривають щонайменше з 1970-х років. Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни та В’єтнам висувають претензії на різні морські зони й острови. Регіон має природні ресурси та важливі райони для рибальства.

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Сумніви експертів

Виконавчий директор SeaLight Foundation Рей Пауелл назвав показник у 80% тексту позбавленим змісту через складність і суперечливість невирішених питань. Старший науковий співробітник Інституту оборонних і стратегічних досліджень Наньянського технологічного університету Коллін Ко зазначив, що решта 20% стосується найбільш проблемних тем: географічної сфери дії документа, відмінних інтересів держав АСЕАН і механізмів виконання домовленостей.

На думку дослідниці Інституту Брукінгса Лінн Куок, Пекін не має значних стимулів погоджуватися на змістовні обмеження, поки зміцнює свої позиції в морі. Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Джошуа Курланцік вважає, що ухвалення кодексу найближчим часом малоймовірне. Він також звернув увагу на близькі зв’язки окремих держав АСЕАН із Китаєм.

Пауелл застеріг, що поспішно укладений або слабкий кодекс може бути гіршим за відсутність угоди, якщо дозволить Пекіну підірвати положення Конвенції ООН з морського права.

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