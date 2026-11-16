Саміт Франкофонії відклав вибори генсека — Channel NewsAsia

Саміт Міжнародної організації Франкофонії у Пномпені, Камбоджа, відклав на рік вибори нового генерального секретаря на тлі суперечки між Демократичною Республікою Конго та Руандою. Як повідомляє Channel NewsAsia, рішення ухвалили 16 листопада після того, як ДР Конго пригрозила залишити організацію.

Вибори перенесли на рік

За даними джерел, близьких до справи, які цитує AFP, чинна генеральна секретарка Франкофонії Луїза Мушиківабо з Руанди залишиться на посаді. Водночас на наступних виборах Руанда не висуватиме свого кандидата.

ДР Конго погрожувала вийти з організації, якщо Мушиківабо оберуть на третій поспіль термін, і висунула власного кандидата. Франкофонія об’єднує 53 членів і десятки асоційованих учасників.

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Звинувачення щодо M23

Кіншаса звинувачує Руанду в підтримці діяльності збройного угруповання M23 на території ДР Конго. Кігалі це заперечує. Вихід ДР Конго став би серйозним ударом для Франкофонії: за даними організації, у країні налічується 57,3 млн франкомовних жителів — це другий показник після Франції.

У саміті брали участь президент Франції Емманюель Макрон, президент ДР Конго Фелікс Чісекеді та президент Руанди Поль Кагаме. Джерело в офісі Макрона заявило, що відтермінування голосування дасть час для реформування процедури призначення керівника організації.

Міністерка закордонних справ ДР Конго Тереза Кайіквамба Вагнер назвала рішення мудрим компромісом для збереження єдності Франкофонії. Водночас колишній прем’єр-міністр Румунії Дачіан Чолош, один із чотирьох кандидатів, заявив про необхідність відновити довіру всередині організації.

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