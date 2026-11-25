Samsung Display домовилася придбати 9,1% акцій австрійського виробника напівпровідників ams Osram за 210 млн євро, або близько 230 млн доларів. Угода є частиною партнерства компаній у розробці надмалих micro-LED для дисплеїв, повідомляє Korea Herald.

Samsung Display придбає 9 984 439 нових акцій ams Osram. Після завершення операції вона стане найбільшим акціонером австрійської компанії. Закриття угоди очікують на початку наступного року після регуляторної перевірки та отримання необхідних схвалень.

Партнерство у сфері micro-LED

У Samsung Display заявили, що інвестиція має поглибити технологічну співпрацю з ams Osram, однак компанія не має наміру брати участь в управлінні австрійським виробником. ams Osram спеціалізується на проєктуванні та виготовленні надмалих світлодіодів і технологіях високощільної інтеграції.

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Samsung Display планує використати досвід партнера для підвищення ефективності micro-LED-чипів та зниження вартості їхнього виробництва. Micro-LED-дисплеї використовують крихітні неорганічні світлодіоди, які безпосередньо випромінюють світло. Такі екрани вирізняються високою яскравістю, тривалим строком служби та можливістю створювати дисплеї різних розмірів і форм.

Розвиток технологій поза OLED

Для Samsung Display партнерство означає вихід за межі OLED у сферу дисплейних технологій наступного покоління на основі неорганічних матеріалів. Генеральний директор ams Osram Альдо Кампер назвав домовленість стратегічною віхою для компанії та зазначив, що вона створює фінансований шлях від розробки надмалих micro-LED до можливої індустріалізації.

Генеральний директор Samsung Display Ї Чун заявив, що надмалі micro-LED можуть подолати обмеження наявних технологій, зокрема щодо яскравості та довговічності. За його словами, технологія може застосовуватися в пристроях із дисплеями від надмалих до надвеликих розмірів.

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