Samsung Gallery отримала синхронізацію фото й відео з Google — Engadget

Samsung додала до програми Gallery можливість синхронізувати фотографії та відео з обліковим записом Google на вибраних пристроях Galaxy з інтерфейсом One UI 9. Про запуск функції повідомляє Engadget.

Раніше користувачам Samsung, які хотіли зберігати медіафайли у сховищі Google, доводилося використовувати Google Photos — замість Gallery або разом із нею. У вересні компанія припинила підтримку синхронізації Gallery із Microsoft OneDrive.

Як увімкнути синхронізацію

Функцію можна активувати, натиснувши значок хмари у Gallery або перейшовши до налаштувань програми та ввімкнувши пункт «Синхронізувати фотографії та відео». Samsung заявила, що надалі поступово поширюватиме цю можливість на більше пристроїв.

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Доступ з інших пристроїв Galaxy

Після синхронізації медіафайли можна переглядати в Gallery на іншому пристрої Samsung Galaxy, якщо увійти в той самий обліковий запис Google та активувати синхронізацію. На другому пристрої будуть доступні попередні перегляди фото й відео, а оригінали можна завантажити окремо.

Також у налаштуваннях синхронізації з’явилася опція Free up space. Вона видаляє оригінальні файли зі смартфона або планшета після синхронізації зі сховищем Google, але залишає їхні мініатюри в Gallery.

Використання сховища

Синхронізовані файли використовуватимуть місце у сховищі облікового запису Google. За даними Engadget, за замовчуванням кожен обліковий запис має 5 ГБ безкоштовного простору, який можна збільшити до 15 ГБ після підтвердження дійсного номера телефону. Для більшого обсягу сховища потрібна підписка Google One.

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