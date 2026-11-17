У Південній Кореї Samsung Electronics і SK hynix за перші дев’ять місяців року спрямували сукупно 88,16 трлн вон, або $65,7 млрд, на капітальні витрати. Водночас їхні грошові та інші ліквідні активи зросли майже на 193 трлн вон проти показника річної давності — до 329,2 трлн вон на кінець вересня. Про це з посиланням на регуляторні звіти повідомляє Korea Herald.

Інвестиції у виробництво чипів

Капітальні витрати Samsung за цей період сягнули 56,94 трлн вон, що на 76,6% більше, ніж 32,25 трлн вон роком раніше. Приблизно 93% цієї суми, або 52,75 трлн вон, припало на підрозділ Device Solutions, який відповідає за напівпровідниковий бізнес. Компанія розширювала й модернізувала виробничі потужності для випуску чипів.

SK hynix інвестувала 31,22 трлн вон, перевищивши свої капітальні витрати за весь 2025 рік — 30,17 трлн вон. Лише в третьому кварталі компанія витратила 13,62 трлн вон, розширюючи виробництво на тлі попиту на пам’ять із високою пропускною здатністю та інші чипи пам’яті для систем штучного інтелекту.

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Витрати на дослідження і ліквідні активи

Обидві компанії також до кінця вересня перевищили свої витрати на дослідження й розробки за весь 2025 рік. Samsung витратила на ці цілі 41,8 трлн вон проти 37,75 трлн вон за весь 2025 рік, а SK hynix — 10,09 трлн вон проти 6,73 трлн вон. Разом їхні витрати на дослідження та розробки становили 51,89 трлн вон.

На кінець вересня Samsung мала 214,8 трлн вон грошових коштів, їхніх еквівалентів і короткострокових фінансових інструментів — майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Ліквідні активи SK hynix зросли більш ніж у чотири рази — з 27,85 трлн до 114,5 трлн вон. Сукупний обсяг таких активів двох компаній за третій квартал зріс на 51,32 трлн вон.

SK hynix також скоротила запозичення за рік на 8,28 трлн вон — до 15,8 трлн вон на кінець вересня. Її чиста грошова позиція становила 98,66 трлн вон.

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