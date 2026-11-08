Samsung Lions виграли Korean Series уперше за 12 років — Korea Herald

У Тегу, Південна Корея, бейсбольний клуб Samsung Lions переміг KT Wiz з рахунком 12:1 у п’ятому матчі Korean Series та здобув перший за 12 років титул. Команда завершила фінальну серію до чотирьох перемог із загальним рахунком 4:1.

Вісім ранів у п’ятому інінгу

За даними Korea Herald, Samsung Lions вирішили долю матчу у п’ятому інінгу, набравши вісім ранів. Поєдинок на стадіоні Daegu Samsung Lions Park відбувся за аншлагу — його відвідали 23 550 глядачів.

Стартовий пітчер Вон Тхе Ін провів п’ять інінгів і пропустив один ран. Капітан команди Ку Чжа Ук зробив три хіти у п’яти виходах на биту та набрав два рани.

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Найцінніший гравець серії

Ку Чжа Ука визнали найціннішим гравцем Korean Series. Samsung Lions програли стартовий матч серії у Сувоні, але виграли наступні чотири зустрічі, зокрема три домашні матчі в Тегу.

KT Wiz завершили регулярний сезон на першому місці й напряму вийшли до Korean Series. Samsung Lions посіли другу позицію, відставши від суперників на вісім матчів, і стали першою командою з другим посівом, яка виграла Korean Series після SK Wyverns у 2018 році. Для KT Wiz це була спроба завоювати титул уперше з 2021 року; у 2023 році команда також стала фіналістом серії.

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