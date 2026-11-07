Samsung поширює One UI 9 на більше пристроїв із новими ШІ-функціями — Engadget

Samsung почала поширювати оновлення One UI 9 на більшу кількість пристроїв. Нова версія оболонки додає інструменти для камери, керування жестами, багатозадачності, приватності та обробки документів, повідомляє Engadget.

Серед змін у Quick Panel — окрема кнопка темного режиму, гнучкіше змінення розміру елементів, зокрема віджета медіаплеєра, а також перетягування ярликів для зміни їхнього порядку. Через модулі Good Lock користувачі також можуть увімкнути відображення поточної швидкості Wi-Fi або мобільного інтернету в рядку стану.

Камера, вебкамера і сканер

One UI 9 пропонує варіант роздільної здатності 24 Мп, що доповнює режими 12 і 50 Мп. Його можна активувати через модуль Camera Assistant у Good Lock. Крім того, смартфон можна напряму підключити до комп’ютера через USB і вибрати режим Webcam для використання камери телефону у відеодзвінках.

Новий інструмент My Fan Cam на основі ШІ дає змогу змінювати співвідношення сторін відео та кадрувати ролик навколо обраного об’єкта. Редактор фотографій також отримав удосконалений засіб видалення об’єктів, який може автоматично визначати небажані елементи в кадрі.

Оновлений сканер документів має виправляти викривлення, складки та вигини сторінок. Функція Finger Eraser призначена для прибирання тіней від пальців, а також сканер краще компенсує відблиски й муар.

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Жести, багатозадачність і приватність

У налаштуваннях Bixby доступна функція Gesture Wake-up: асистента можна активувати, піднісши смартфон до губ і почавши говорити. Через модуль Home Up доступні персоналізовані жести кількома пальцями, для яких можна призначити до п’яти дій.

One UI 9 дозволяє одночасно розміщувати на екрані до трьох застосунків. Галерея отримала ШІ-категоризацію скриншотів — зокрема за QR-кодами, квитанціями та посадковими талонами — і пошук за ключовими словами.

У рядку стану також з’явився синій індикатор приватності, який показує застосунки, що наразі передають дані про місцезнаходження, та дає швидкий перехід до керування відповідними дозволами. Система рекомендацій Now nudge тепер відображається не лише в повідомленнях, а й у сповіщеннях та як плаваюча кнопка. Для її роботи необхідно ввімкнути Personal Data Intelligence.

Інструменти для ігор

Під час гри панель Game Booster можна викликати жестом від лівого краю екрана. Вона дає доступ до налаштувань продуктивності, моніторингу CPU і GPU, чутливості дисплея та запису екрана. Також у Game Booster можна заблокувати переривання Bixby з повідомленнями про погоду або фондовий ринок.

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