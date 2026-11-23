Samsung оголосила про 27-дюймовий ігровий монітор Odyssey G6 G60H із частотою оновлення до 1100 Гц. Як повідомляє Engadget, компанія називає новинку першим у світі ігровим дисплеєм із таким показником.

Два режими роздільної здатності

Модель побудована на IPS-панелі з двома режимами роботи. У режимі QHD вона має роздільну здатність 2560 × 1440 пікселів і підтримує частоту оновлення до 600 Гц. Максимальні 1100 Гц доступні лише в режимі HD із роздільною здатністю 1280 × 720 пікселів.

Таким чином, користувач не зможе одночасно використати найвищу роздільну здатність і пікову частоту оновлення. Водночас 600 Гц у QHD-режимі також перевищують показники більшості моніторів, що доступні у продажу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Характеристики та додаткові функції

Odyssey G6 G60H має типову яскравість 400 ніт, сертифікацію HDR10+, час відгуку від сірого до сірого 1 мс, а також підтримку AMD FreeSync Premium і NVIDIA G-Sync. Для зменшення розмиття зображення Samsung додала технологію Odyssey Clear Motion, що використовує спеціальний алгоритм.

Монітор також отримав функцію Black Equalizer, яка автоматично коригує яскравість темних сцен для підвищення видимого контрасту. Підставка дає змогу регулювати висоту екрана, нахиляти та повертати його. Функція Auto Source Switch+ має автоматично виявляти нове підключене джерело сигналу та перемикатися на нього.

Компанія ще не оголосила ціну і дату початку продажів Odyssey G6 G60H. Видання зазначає, що монітори з подібними характеристиками часто коштують близько 1000 доларів або більше.

Читай нас у