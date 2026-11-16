Samsung SDI постачатиме Jupiter Power 16 ГВт·год батарей — Korea Herald
Samsung SDI уклала угоду на постачання 16 ГВт·год літій-залізо-фосфатних батарей для систем накопичення енергії американській компанії Jupiter Power, що базується в штаті Техас. Як повідомляє Korea Herald, батареї призначені для проєктів Jupiter Power у Північній Америці.
Постачання триватимуть три роки та мають розпочатися у 2029 році. Вартість контракту сторони не розкрили, однак її оцінюють у мільярди доларів.
Загальний обсяг угод
Разом із попередніми домовленостями між Samsung SDI та Jupiter Power сукупний обсяг поставок становитиме близько 27 ГВт·год. За даними видання, цього обсягу вистачило б для забезпечення електроенергією мільйонів американських домогосподарств у періоди пікового попиту.
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Осередки LFP-батарей вироблятимуть на підприємстві StarPlus Energy в Індіані — спільному підприємстві Samsung SDI та автовиробника Stellantis. На заводі переобладнали кілька виробничих ліній для випуску батарей для систем накопичення енергії, зокрема призматичних LFP-осередків.
Виробництво в Індіані
Samsung SDI заявила, що велике замовлення було отримано невдовзі після запуску масового виробництва LFP-батарей на StarPlus Energy. Компанія також назвала себе єдиним некитайським виробником призматичних батарей для систем накопичення енергії в Північній Америці та зазначила, що співпрацює з Posco Future M і L&F для формування ланцюга постачання матеріалів, який відповідає вимогам США.
Компанія розширює асортимент, що раніше переважно складався з високонікелевих батарей, призматичними LFP-осередками у металевому корпусі. Samsung SDI також пропонує систему Samsung Battery Box 2.0 на базі LFP-батарей із технологією запобігання поширенню теплового розгону.