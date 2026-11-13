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Samsung веде переговори про придбання Modine Manufacturing — Channel NewsAsia

Федір Криштовський 13 Листопада 2026 02:29
Samsung веде переговори про придбання Modine Manufacturing — Channel NewsAsia

Samsung Electronics веде переговори щодо можливого придбання Modine Manufacturing — виробника систем охолодження для дата-центрів, акції якого котируються у США. Про це Bloomberg повідомив із посиланням на людей, обізнаних із питанням.

Переговори про придбання

Як пише Channel NewsAsia, Bloomberg повідомив про переговори 12 листопада, у четвер. У повідомленні Modine Manufacturing названо виробником систем охолодження для центрів обробки даних, акції якого котируються у США.

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Строки потенційної угоди

Компанії обговорюють потенційну угоду, яку можуть укласти вже найближчими тижнями, йдеться у повідомленні Bloomberg. Reuters зазначило, що не змогло незалежно перевірити інформацію Bloomberg про переговори. Відомості про можливе придбання ґрунтуються на даних неназваних співрозмовників, знайомих із ситуацією.

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